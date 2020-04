कोरोना संकट : राज्यात 286 नवीन रुग्ण... सात मृत्यू

मुंबई : गुरुवारी राज्यात कोरोनाबाधित नवीन 286 जणांचे निदान झाले असून रुग्णांची संख्या 3202 वर पोहोचली आहे. दिवसभरात राज्यात सात कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला. मृतांची एकूण संख्या 194 वर पोहोचली आहे. गुरुवारी आणखी पाच रुग्ण बरे झाले असून त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आजपर्यंत एकूण 300 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. आज राज्यात 286 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. विकासाला चालना : मेट्राेची कामे सुरू होताहेत! नियमांचे पालनही गुरुवारी दिवसभरात राज्यात सात रुग्णांचा मृत्यू झाला. आज झालेल्या मृत्यूंपैकी मुंबईचे 3 आणि पुण्यातील 4 आहेत. त्यामध्ये 5 पुरुष आणि 2 महिलांचा समावेश आहे. सात मृत्यूपैकी 4 जण 60 वर्षे किंवा त्यावरील आहेत. 3 रुग्ण वयवर्षे 40 ते 60 वयोगटातील आहेत. मृत्युमुखी पडलेल्या 7 जणांपैकी 6 रुग्णांमध्ये (86 टक्के) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दमा, हृदयरोग आदी स्वरूपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. हे वाचाच : भरदुपारी चिमुकलीवर रानडुक्कराने केला हल्ला पण... 3202 जण पॉझिटिव्ह

गुरुवारपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या 56 हजार 673 पैकी 52 हजार 762 जणांचे प्रयोगशाळा नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. 3202 जण पॉझिटिव्ह आहेत. आजपर्यंत राज्यातून 300 कोरोना रुग्णांना बरे झाल्याने घरी सोडण्यात आले. सध्या राज्यात 71 हजार 76 जण होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 6108 जण संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. डॉक्‍टरांचे विशेष दल

राज्यात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर देशातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. मृत्यूंची कारणमीमांसा आणि उपाययोजना करण्यासाठी तसेच जिल्हा पातळीवर रुग्णोपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यस्तरावर तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचे विशेष दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी एक हॉटलाईन उपलब्ध होणार आहे. टास्क फोर्समधील डॉक्‍टरांना सोमवार ते रविवार असे दिवस देण्यात आले आहेत. टास्क फोर्समध्ये सरकारी आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. डॉ. झहीर उदवाडिया, डॉ. नितीन कर्णिक, डॉ. वसंत नागवेकर, डॉ. केदार तोरस्कर, डॉ. ओम श्रीवास्तव, डॉ. शशांक जोशी आणि डॉ. राहुल पंडित यांचा टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे.

