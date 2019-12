सफाई कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला 40 लाखांची भरपाई 

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील सफाई कर्मचारी हरिश्‍चंद्र सासे (46) यांच्या दुचाकीला कारची धडक बसून त्यांचा मृत्यू झाला होता. ही दुर्घटना 15 मे 2017 रोजी मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाफे गावाजवळ घडली होती. या अपघाताच्या नुकसान भरपाईसाठी त्यांची पत्नी, तीन मुले आणि 70 वर्षीय आईने दावा दाखल केला होता. दरम्यान, घटनेच्या दोन वर्षांनंतर त्यांना न्याय मिळाला असून शनिवारी (ता.14) सदर प्रकरणाचा दावा कल्याण न्यायालयात लोकअदालतमध्ये आल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, न्या. के. डी. जाधव आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समक्ष आणि सहमतीने समझोता झाला. त्यानुसार, सासे याच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून 40 लाखांची भरपाई एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीने अदा करावी, असा निर्णय देण्यात आला. लोकअदालतमध्ये आतापर्यंतच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जातो आहे. ठाणे महापालिकेत कायमस्वरूपी सफाई कामगार असलेले हरिश्‍चंद्र सासे घटनेच्या दिवशी सहकाऱ्यांसोबत दुचाकीवरून कामावर निघाले होते. दुचाकी मुंबई-नाशिक महामार्गावर आल्यानंतर वाफे गावाजवळ पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या कारने दुचाकीला धडक दिली. यात हरिश्‍चंद्र यांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी त्यांच्या आईने मोटार अपघात विमा प्राधिकरणाकडे दावा केला होता. सासे कुटुंबीयांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील मेघा पेंडसे यांनी मृतक हरिश्‍चंद्र याला महिन्याला 31 हजार 220 रुपये पगार असून त्याच्या पश्‍चात 44 वर्षीय विधवा पत्नी, तीन मुले असल्याचेही सांगितले. सदर प्रकरण प्राधिकरणाकडून थेट लोकअदलातीत समझोत्यासाठी आले. अदालतीत एसबीआयच्यावतीने वकील के. व्ही. पुजारी यांनी युक्तीवाद करीत बॅंकेची बाजू मांडली. त्यावर जिल्हा न्यायाधीश सुब्रमण्यम, न्या. के. डी. जाधव आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमक्ष व सहमतीने मृतक हरिश्‍चंद्र यांच्या वारसांना 40 लाखांच्या भरपाईचा समझोता करण्यात आला. अनेक प्रकरणे प्रलंबित देशभरात 59 ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालत काम करीत आहे. लोकदलातीत अनेक प्रकरणे समझोता अंतर्गत निकाली काढण्यात आली आहेत. दोन हजार 675 निकाली काढलेल्या प्रकरणात 32 कोटी 33 लाख 63 हजार 777 रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 29 हजार 161 प्रकारणांपैकी 19 हजार एक प्रकरणे दाव्यापूर्वीच निकालात काढण्यात आली; तर 10 हजार 160 प्रकरणे अद्याप सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम. आर. देशपांडे यांनी दिली. web title : 40 lakh compensation to the family of the cleaning staff

