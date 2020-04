ठाणेकरांच्या संकटात वाढ! जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या पाचशे पार...

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असून बुधवारी (ता.22) एकाच दिवशी जिल्ह्यात 44 नव्या बाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधीतांचा आकडा 501 वर पोहोचला आहे. तर, आता पर्यंत 17 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा जिल्ह्यात ठाणे पालिका क्षेत्रापाठोपाठ मिरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रात कोरोनाबाधीतांच्या आकडेवारीने शंभरी पार केली आहे. तर, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांची संख्या देखील शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. या आकडेवारीनुसार शहरी भागात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिका क्षेत्र आजची संख्या (कोरोनाबाधित) एकूण

ठाणे महापालिका 09 161

कल्याण– डोंबिवली महापालिका 12 97

नवी मुंबई महापालिका 11 86

मीरा भाईंदर महापालिका 08 114

भिवंडी महापालिका 01 06

उल्हासनगर महापालिका 00 01

अंबरनाथ नगरपालिका 00 04

बदलापूर नगरपालिका 00 16

ठाणे ग्रामीण 03 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एकूण 44 501

