राज्यात कोरोनासाठी 55 विशेष रुग्णालये सज्ज; 4 हजार 355 खाटा उपलब्ध

मुंबई : कोरोनावरील उपचारासाठी आरोग्य विभागाने राज्यातील 30 शासकीय रुग्णालये विशेष रुग्णालये म्हणून घोषित केली होती. त्यानंतर आरोग्य विभागाने नव्याने आठ रुग्णालये तर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 17 रुग्णालये कोरोना उपचारासाठी जाहीर केली आहेत. दोन्ही विभागांनी तशा अधिसूचना काढल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात अशी 55 विशेष रुग्णालये तयार करण्यात आली आहेत. तसेच, नव्या निर्णयामुळे कोरोना रुग्णांसाठी राज्यात आणखी 4 हजार 355 खाटा उपलब्ध झाल्या आहेत.

पूर्वी 30 रुग्णालयातील 2 हजार 305 खाटा कोरोनाबाधितांसाठी उपलब्ध होत्या. दोन्ही विभागांनी काढलेल्या अधिसुचनांमुळे राज्यात एकूण 6 हजार 660 खाटा उपलब्ध झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी (ता. 18) दिली. महत्त्वाची बातमी ः कोरोनापाठोपाठ रायगडमध्ये घोंघावतेय दुसरे संकट या रुग्णालयांना संशयित आणि कोरोना निदान झालेल्या रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेही या रुग्णालयांना बंधनकारक असेल, असेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले. मोठी बातमी ः मुंबईकरांची भूक भागविणारेच उपाशीच आरोग्य विभागाने ठाणे जिल्हा रुग्णालय, उल्हासनगर रुग्णालय क्र.4, पालघर ग्रामीण रुग्णालय, नंदुरबार, जालना, बीड आणि नांदेड जिल्हा रुग्णालय आणि मूर्तिजापूर उपजिल्हा रुग्णालय कोरोनावरील उपचारांसाठी अधिसूचित केली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयातील एकूण 630 खाटा उपलब्ध झाल्या. तर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पुणे, बारामती, सोलापूर, कोल्हापूर, नागपूर, यवतमाळ, अकोला, गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, लातूर, नांदेड, मिरज, औरंगाबाद, जळगाव आणि अंबाजोगाई येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णालये अधिसूचित केली आहे. त्यामुळे येथील 3 हजार 725 खाटा कोरोनाबाधितांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. कोरोनावरील उपचारासाठी आरोग्य विभागाने राज्यातील 30 शासकीय रुग्णालये विशेष रुग्णालये म्हणून घोषित केली होती. त्यानंतर आरोग्य विभागाने नव्याने आठ रुग्णालये तर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 17 रुग्णालये कोरोना उपचारासाठी जाहीर केली आहेत. दोन्ही विभागांनी तशा अधिसूचना काढल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात अशी 55 विशेष रुग्णालये तयार करण्यात आली 55 specialized hospitals set up in the state for Corona

