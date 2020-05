आमिर खाननं गुपचूप गरिबांना वाटले १५-१५ हजार रुपये ?

मुंबई : कोरोनामुळे सर्वात जास्त संकट गरीब लोकांवर आलं आहे. त्यामुळे विविध स्तरातून मोठे सेलिब्रिटीज गरिबांसाठी मदतीचा हात पुढे करत आहेत. सोशल मीडियावर सध्या अशीच एक पोस्ट सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. यात आमिर खान यानं गरिबांना गव्हाच्या पिठात लपवून १५-१५ हजार रुपये दिले असा दावा करण्यात आला आहे. सध्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून गरिबांना अन्न ,धान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत केली जात आहे. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या पोस्टनं सर्वांची झोप उडवली आहे. यात आमिर खान यानं गरिबांना गव्हाच्या पिठात लपवून १५-१५ हजार रुपये दिले असा दावा करण्यात आला आहे. यात पोस्टमध्ये असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती हे दान मिळाल्यामुळे आभार मानताना दिसतो आहे. काय सांगता ? विब्स ब्रेड कंपनीत कोरोना रुग्ण आढळल्याने ब्रेडचं उत्पादन झालं बंद? क्रेझी ट्रॅव्हलर नावाच्या अकाउंटवरून ही पोस्ट सगळ्यात पहिले टिकटॉकवर पोस्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर समीर खान नावाच्या व्यक्तीनं ही पोस्ट टाकली होती. मात्र या व्हिडीओमध्ये दान घेणाऱ्या व्यक्तीनं आभार व्यक्त करताना आमिर खानचं नाव घेतलं नाहीये. तसंच समीर खानकडूनही यावर कोणत्याही प्रकारचं स्पष्टीकरण आलं नाहीये. अमीर खाननं काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान निधीत दान दिलं आहे आणि आपल्या येणाऱ्या सिनेमाच्या कामगारांनाही त्यानं मदत केली आहे. मात्र या गव्हाच्या पिठात पैसे दिल्याच्या प्रकरणाबद्दल कुठलाही खुलासा त्याच्याकडून किंवा त्याच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला नाहीये. त्यामुळे या व्हायरल पोस्टमध्ये करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. is aamir khan really giving fifteen thousand rupees to poor people fact check

