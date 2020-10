पर्यावरण विभागाकडून 'स्टॉप वर्क' नोटीस; मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेबाबत उघडकीस आणली धक्कादायक माहिती

मुंबई : महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेबाबत एक धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आलीये. एकीकडे आरे मधील मेट्रो कारशेड कामांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. मुंबई मेट्रो तीनचं कारशेड हे आता कांजूरमार्गमध्ये हलवण्यात येणार आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतची माहिती दिलेली. असं असलं तरीही आरेमध्ये काही भागांमध्ये अजूनही काम सुरु असल्याची माहिती मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

पर्यावरच्या रक्षणासाठी मुंबईतील मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आलं. अशातही आरेमध्ये काही भागात अजूनही झाडे तोडली जात असल्याची माहिती वृक्षप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांना मिळाली होती. हे सर्व फोटो पर्यावरण प्रेमींनी मंत्री आदित्य ठाकरेंना पाठवले होते. याचबाबत आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून माहिती शेअर केली आहे.

Received some photos of some old work tendered earlier, happening now in Aarey for a proposed concrete wall. I have asked the authorities to issue “stop work” notice immediately and asked for a report on the same. #Aarey