१.७५ कोटींमध्ये केली तडजोड, बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपी अन् पीडितेला २ लाखांचा दंड! कोर्टाचा दणका

Accused and Victim Fined ₹2 Lakh for Case Withdrawal; Amount to Benefit Soldiers' Families : उच्च न्यायालयाने दोघांना आदेश दिला आहे की, दंडाची रक्कम जखमी झालेल्या किंवा शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या कल्याण निधीत जमा करावी.

Bombay High Court imposes fines on both parties, directs donation to martyr welfare fund, and warns of case reopening if payment isn’t made. esakal