मुंबई : ॲसिड हल्ला पीडितांना दोन लाख रुपये अधिकचे अर्थसाह्य

By

मुंबई : ॲसिड हल्ल्यातील तीन पीडितांना (acid attack victim) राज्य सरकारने (mva government) प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे (two lac rupees) अधिकचे अर्थसाह्य (financial help) करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) दिले.

हेही वाचा: ठाणे : कळव्यात गरोदर पत्नीला पेटवले

२०१० मध्ये ॲसिड हल्ल्यात तीन याचिकादार महिला पीडित ठरल्या होत्या. त्या वेळी राज्य सरकारने त्यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये भरपाई मंजूर केली होती; मात्र त्यांच्यावर झालेल्या उपचारांचा खर्च अधिक असून अतिरिक्त आर्थिक मदत त्यांनी मागितली होती. यासाठी ॲड. अंजली हेर्लेकर आणि ॲड. अनू कलाधरन यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका करण्यात आली. न्या. प्रसाद वार्ले आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकादारांची मागणी मान्य केली.

मनोधैर्य योजनेंतर्गत ॲसिड हल्ला पीडितांना तीन लाखांपर्यंत आर्थिक साह्य मिळू शकते. ही रक्कम आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना तीन लाख रुपये भरपाई मंजूर केली आहे. न्यायालयाने संबंधित याचिकांवरील पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. तसेच येत्या दोन आठवड्यांत तिघींना आर्थिक साह्य देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.