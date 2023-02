मुंबई : निवडणूक आयोगानं शिवसेनेबाबत निकाल दिल्यानंतर आता देशभरातील विरोधकांची एकत्र सभा मुंबईत पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे या सभेचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना घेरण्यासाठीच ही रणनीती आखली जात असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळते आहेत. (across country Opposition Parties rally in Mumbai Uddhav Thackeray will do lead)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना भवनात आज ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आपण देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधल्याची माहिती दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर नितीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बँनर्जी तसेच इतर पक्षांच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंशी संवाद साधला होता.

दरम्यान, आता जी माहिती समोर येत आहे, त्यानुसार शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेनेच्यावतीनं विरोधीपक्षांची भव्य सभा आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सगळेच विरोधीपक्षाचे प्रमुख नेते हजेरी लावतील. यामध्ये मोदी-शहांविरोधात एल्गार पुकारण्याची रणनीती आखण्यात येणार आहे. या संदर्भात शरद पवारांशी आपलं बोलणं झाल्याची माहिती उद्धव ठाकरेंनी दिली होती. तसेच याबाबत ममता बॅनर्जींना देखील त्यांनी याबाबत कल्पना दिली आहे.