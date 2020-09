कंगना राणावत मुंबईतल्या घरी दाखल, विमानतळावर आरपीआय-शिवसेना भिडली

मुंबईः अभिनेत्री कंगना राणावत मुंबईत दाखल झाली आहे. केंद्र सरकारनं तिला वाय प्लस सुरक्षा दिला आहे. मुंबई विमानतळावर मोठा पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. कंगनासाठी शिवसेनेचा विरोध कायम आहे. विमानतळावर शिवसेनेचे कार्यकर्ते कंगनाविरोधात घोषणाबाजी करत आहे. कंगनाला मुंबईत फिरु देणार नसल्याच्या घोषणा शिवसैनिक विमानतळावर देताहेत. तर दुसरीकडे रिपांईचे कार्यकर्ते कंगनाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करत आहेत. कंगना आपल्या खार येथील घरी पोहोचली आहे.

कंगना पाकिस्तान चले जाव, कंगना राणावत हाय हाय अशा घोषणा शिवसेनेकडून देण्यात येताहेत. मुंबई विमानतळावर शिवसेना आणि रिपांईचे कार्यकर्ते आमनेसामने आलेत. कंगना राणावतला मुंबईत येण्यास शिवसेनेचा विरोध कायम आहे. तसंच कंगनाला अटक करण्याची मागणी शिवसैनिकांनी केली आहे.

कंगनानं काही तासापूर्वी तीन ट्विट केले. आपल्या ऑफिसलला राम मंदिराची उपमा दिली. तर बीएमसीची तुलना बाबराशी केली असून अभिनेत्रीनं पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा उल्लेख केला आहे.

Actor Kangana Ranaut to arrive at the airport shortly. pic.twitter.com/xgwryJ0ugr

Maharashtra: Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai.

पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंगनाच्या कार्यालयाचं अनधिकृत म्हणत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कंगनाकडून पालिकेला दिलेली उत्तरे आणि कारणे समाधानकारक नसल्याचं पालिकेनं म्हटलं आणि पाली हिल परिसरात असलेल्या कार्यालयावर कारवाई करण्यात आली. पालिकेनं ११ च्या सुमारास टाळे तोडून तिच्या कार्यालयात प्रवेश केली आणि पोलिसांच्या बंदोबस्तात तळमजल्यावरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली.

Maharashtra: Members of Bhartiya Kamgar Sena gathered outside Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport as actor #KanganaRanaut arrived in Mumbai. (Earlier visuals) pic.twitter.com/NLzT8GCneF