अभिनेत्री कंगना राणावत चौकशीसाठी वांद्रे पोलिस ठाण्यात हजर

मुंबईः बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत चौकशीसाठी वांद्रे पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. कंगनाविरोधात वांद्रे पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. वांद्रे पोलिसांकडून कंगनाची चौकशी होणार आहे. धार्मिक भावना भडकवल्याप्रकरणी कंगनाही नोटीस बजावण्यात आली.

कंगनाविरोधात वांद्रे पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड विधान संहिता कलम 295 ए आणि 153 ए या कलमानुसार गुन्हा दाखल आहे. मेट्रोपोलिटीन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कास्टिंग डायरेक्ट असलेल्या मूनवर अली सय्यद यांनी कोर्टात अर्ज करून कंगनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.

Mumbai: Actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli appear before Bandra Police to record their statements, in connection with a sedition case pic.twitter.com/ACkLgBXARA