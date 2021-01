सोनू सूदने सिल्वर ओकवर घेतली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवारांची भेट

मुंबई : आज मुंबईत अभिनेता सोनू सूद याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. आज झालेली भेट ही सामाजिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी झाली असं सोनुने म्हटलंय. त्याचप्रमाणे कोविड काळात केललेल्या कामाची माहितीही आपण शरद पवार यांना दिल्याचं सोनू सूदने म्हटलंय. गेल्या काही दिवसात सोनू सूद आणि मुंबई महापालिका यांच्यातील रहिवाशी इमारतीतमध्ये कमर्शिअल वापरावरून सुरु असलेला वाद चव्हाट्यावर आलेला पाहायला मिळाला. त्यानंतर आज शरद पवार यांची सोनुने घेतलेली भेट वेगळं काहीतरी सूचित करत असल्याचं राजकीय विश्लेषक म्हणतायत. सोनू ने शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी शरद पवारांची भेट घेतली.

