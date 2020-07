मोठी बातमी - शंभर दिवसानंतर मुंबईत सर्वात कमी रुग्णसंख्येची नोंद

मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना मुंबईमधून दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. दिवसाला 1 हजारपेक्षा अधिक असणारी रुग्णसंख्या 700 पर्यंत खाली आली आहे. मंगळवारी समोर आलेल्या आकडेवारीत दिवसभरात सर्वाधिक 8776 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. सर्वाधिक कोरोना चाचण्या करून देखील कमी रुग्ण आढळून आले आहते. गेल्या 100 दिवसातील ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. मुंबईत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1 हजारांच्या खाली उतरली असून मंगळवारी 717 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आलेत. त्यामुळे मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 1,10,846 झाली आहे. मंगळवारी समोर आलेल्या आकडेवारीत 55 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 6,184 वर पोचला आहे. मुंबईत नोंद झालेल्या 55 मृत्यूंपैकी 42 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 38 पुरुष तर 17 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या रुग्णांपैकी दोघांचे वय 40 च्या खाली होतेे. तर 35 रुग्ण 60 वर्षावरील होते तर 18 रुग्ण 40 ते 60 वर्षादरम्यान होते. हेही वाचा : मुंबईकरांवरील पाणीकपातीचे संकट टळणार का? शहराला पाणीपुरवठा तलावांमध्ये जुलै अखेरीस 'इतका' पाणीसाठा मुंबईत रुग्ण बरे होण्याचा दर 76 टक्के इतका आहे.

27 जुलैपर्यंत एकूण 4,94,339 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.

21 जुलै ते 27 जुलै दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 1.2 %इतका आहे.

मुंबईत रुग्ण दुपटीचा कालावधी 69 दिवसांवर गेला आहे. हेही वाचा : कोरोनासह मानसिक आजारांमध्ये वाढ; आर्थिक संकटामुळे अनेकजणांचा व्यसनांकडे वाढतोय कल... "कोरोनामुक्त मुंबई हे आमचं ध्येय" 100 दिवसानंतर कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा 717 आणण्यात यश आले आहे. त्याशिवाय रुग्ण दुपटीचा कालावधी वाढला असून रुग्णवाढीचा दरही कमी करण्यात यश आले आहे. कोरोनामुक्त मुंबई हे आमचं ध्येय असून त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत असं मुंबई महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी म्हटलंय. ( संकलन - सुमित बागुल ) after 100 days mumbais covid count dropped to seven hundred

