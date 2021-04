धारावीनंतर दादर बनला कोरोनाचा हॉटस्पॉट

मुंबई: धारावीत आटोक्यात आलेल्या कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. मागील काही दिवसांपासून येथील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी वाढत आहे. आज दिवसभरात धारावीत 71 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. दादरमध्ये 104 तर माहिममध्ये 101 रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धारावीतील सक्रिय रुग्णांची संख्या 60 ते 70 वर घसरलेली संख्या 629 वर पोहचली आहे. दादरमध्ये 927 तर माहिममध्ये 1070 सक्रिय रुग्णांची नोंद झाली आहे.

धारावीत 629 सक्रिय रुग्ण कोरोना धारावीतून हद्दपार होणार अशी स्थिती असतानाच फेब्रुवारीच्या मध्यापासून पुन्हा रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. 2 फेब्रुवारीला मुंबईत दिवसभरात 334 रुग्ण आढळून आले होते. ही रुग्णसंख्या 28 मार्च रोजी 6923 तर 31 मार्च रोजी 5394 वर पोहचली आहे. धारावीतही काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. मुंबईत आज आठ हजारपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांची नोंद धारावीत 8 मार्चला दिवसभरात 18 रुग्ण आढळले होते. त्यानंतर सतत रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. 18 मार्चला ही रुग्णसंख्या 30 वर पोहचली होती. आज धारावीत 71 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. धारावीत आतापर्यंत एकूण 4985 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी 4039 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून 629 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीममध्ये 1070 सक्रिय रुग्ण -मुंबई महापालिकेच्या जी नॉर्थ विभागाच्या हद्दीत धारावी, दादर, माहीम हे विभाग येतात. धारावी प्रमाणेच दादर आणि माहीममध्येही रुग्णसंख्या वाढत आहे. दादरमध्ये आतापर्यंत 6184 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी 5091 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून 927 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीममध्ये आतापर्यंत 6287 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी 5062 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर 1070 सक्रिय रुग्ण आहेत.



