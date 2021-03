सचिन वाझे प्रकरणानंतर गुन्हे शाखेत २४ नवे पोलिस निरीक्षक

मुंबई : सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर गुन्हे शाखेत स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेतील ६५ अधिका-यांची बदली केल्यानंतर आता गुन्हे शाखेला २४ नवे पोलिस निरीक्षक मिळाले आहेत. सहपोलिस आयुक्त(गुन्हे) मिलिंद भारंबे यांनी मंगळवारी याबाबतचे आदेश जारी केले.

गुन्हे शाखेला मिळालेले नवे पोलिस निरीक्षक

1. सचिन पुराणीक- खंडणी विरोधी पथक

2. मोहनी लोखंडे- कक्ष-5

3. संजय तरळगट्टी-खंडणी विरोधी पथक

4. राहुल खटावकर- सायबर पोलिस ठाणे, बीकेसी

5. रुपेश नाईक-अंमली पदार्थ विरोधी पथक(कांदिवली)

6. राजेंद्र दहिफळे- अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष(आझाद मैदान)

7. किरण लोंढे-कक्ष-10

8. हणमंतराव ननावरे- कक्ष-6

9. संजय चव्हाण- अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष(वांद्रे)

10. निसर्ग ओतारी- कक्ष-3

11. मंगेश मजगर- सायबर पोलिस ठाणे, बीकेसी

12. बाळासाहेब शिंदे- कक्ष-1

13.स्वप्ना शहापूरकर- गोपनीय शाखा

14. सचिन सूर्ववंशी- प्रशासन

15. सूर्यमोहन बोलमवाड-कक्ष-4

16. बाळासाहेब राऊत- कक्ष-2

17. संदीप काळे-अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष(प्रशासन)

18.सुधीर जाधव- कक्ष-7

19.मानसिंग पाटील-कक्ष-11

20. रविकीरण नाळे-सायबर पोलिस ठाणे, बीकेसी

21. सत्यजीत ताईतवाले-मालमत्ता कक्ष

22. किरण आहेर- कक्ष-9

23. किरण बिडवे-मालमत्ता कक्ष

24. प्रशांत पवार-गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभाग (संपादन - दीनानाथ परब)

