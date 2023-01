By

मुंबई : छत्रपती संभाजी महाराज यांना धर्मवीर म्हणण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या अजित पवारांविरोधात भाजप आक्रमक झालेलं आहे. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी जितेंद्र आव्हाडांना पत्र लिहित थेट शरद पवारांवर निशाणा साधला होता. यावरुन आता विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी त्यांना पलटवार केला आहे. (Ajit Pawar counter attack on Nitesh Rane who attacked on Sharad Pawar)

हेही वाचा: Dhananjay Munde Accident : धनंजय मुंडे एअर अॅम्ब्युलन्सनं मुंबईकडे रवाना; डॉक्टरांचा विश्रांतीचा सल्ला

नितेश राणे काय म्हणाले होते?

ट्विटद्वारे नितेश राणे यांनी आव्हाडांना पत्र लिहिताना म्हटलं होतं की, "आपण औरंगजेबबाबत केलेलं विधान स्वाभाविकच आहे. कारण आपल्या सर्वस्वाची औरंगजेबावर श्रद्धा असल्याचं कधीच सिद्ध झालं आहे. कारण त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीवर कधीही डोकं टेकवलेलं नाही किंवा त्यांचे पाय कधी रायगडाकडं वाळालेले नाहीत" याद्वारे त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांच्यावर थेट निशाणा साधला होता.

हेही वाचा: Anil Parab: अनिल परब यांना मोठा झटका! ईडीनं जप्त केली कोट्यवधींची संपत्ती

दरम्यान, आज पत्रकार परिषदेत बोलताना राणेंना त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. अजित पवार म्हणाले, "टिल्ल्या लोकांनी हे सांगण्याची गरज नाही. त्यांची उंची आणि झेप किती? त्यांना मी कशाला उत्तर देऊ. माझे प्रवक्तेच त्यांना उत्तर देतील. असल्या लोकांच्या मी नादी लागत नसतो"

हे ही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

आव्हाड काय म्हणाले होते?

औरंगजेब क्रूर असता तर त्यानं विष्णूचंही मंदिर तोडलं असतं ना? असं विधान नुकतंच राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं होतं. यावर उत्तर देण्यासाठी नितेश राणे यांनी मंदिरांची यादी आणि एक पत्रच आव्हाडांना लिहिलं. यामध्ये त्यांनी थेट शरद पवारांवर निशाणा साधला होता.