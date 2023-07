मुंबईत मंत्रालयात आज उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे या पितापुत्रानं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. पवार महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामिल झाल्यानंतर ठाकरे आणि अजितदादांची ही पहिलीच भेट आहे. या भेटीदरम्यान त्यांच्यात काय चर्चा झाली? याची माहिती खुद्द अजित पवार यांनी दिली आहे. (Ajit Pawar Uddhav Thackeray meet What was discussed need to know)

"उद्धव ठाकरेंचे आणि माझे चांगले संबंध आहेत. मी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर फोनवरुन त्यांनी माझं अभिनंदनही केलं होतं. राजकीय संबंध वेगळे आणि कौटुंबिक वेगळे. आम्ही सोबत काम केलं आहे, एकमेकांचा बांध कधी रेटला नाही, त्यामुळं आमच्यात दुश्मन नाही.

आता माझी भूमिका वेगळी आहे, त्यांची वेगळी आहे. त्यामुळं आजच्या आमच्या भेटीत नेहमीची चर्चा झाली, त्यात काही राजकीय चर्चा नव्हती," असं यावेळी अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

मुंबईच्या पावसावर भाष्य

मुंबईतील पावसावरही अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. मुंबईमध्ये सातत्याने अनेक सरकार आली अन् गेली. पाणी तुंबू नये म्हणून खबरदारी घेतली. भरतीच्या निमित्तानं जे पाणी समुद्रात सोडत असतो त्या पाण्याला दाब नसतो.

एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं होतं की, नाली, गटारं साफ केली आहेत. पडणारं पावसाचं प्रमाण आणि वाहून जाणारं पाणी यामध्ये फरक आहे. पाणी साठलं आहे हे मी मान्य करतो. (Latest Marathi News)

NDAच्या बैठकीवर भाष्य

एनडीएच्या बैठकीत तुम्ही पंतप्रधानांचं जे भाषण ऐकलं तेच मी ऐकलं. नरेंद्र मोदींशिवाय देशाला पर्याय नाही ते एक लोकप्रिय नेतृत्व आहे. अनेक देशांच्या दौऱ्यांमधून आपण हे पाहिलचं आहे. देश पुढे चालला आहे. अर्थव्यवस्था पाचव्या नंबरवर आली आहे.

नॅशनल हायवेची कामं चालली आहेत. पोर्टची काम सुरू आहेत, कोस्टल रोडची काम सुरू आहेत. त्याला आणखी गती देण्यासाठी त्यांना पुन्हा पंतप्रधान करावं, असा ठराव एनडीएच्या बैठकीत सर्व पक्षांकडून करण्यात आला.