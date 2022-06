Rajya Sabha Election: मविआचे चारही उमेदवार विजयी होतील - मुख्यंमत्री

मुंबई : महाविकास आघाडीचे चारही उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. ट्रायडंट हॉटेलमध्ये बैठक घेऊन महाविकास आघाडीनं शक्तीप्रदर्शन केलं. यावेळी आमदारांना एकीचं आवाहनही यावेळी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी आमदारांना केलं. (All four MahaVikasAghadi candidates will be win says CM Uddhav Thackeray)

मुंबईतील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये झालेल्या महाविकास आघाडीच्या या बैठकीला तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आमदारांना मार्गदर्शन केलं. सुरुवातीला काँग्रेसचे राज्यसभा निवडणूक प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे त्यानंतर राष्ट्रावादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि मुख्यमंत्री व शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केलं. यावेळी महाविकास आघाडीच्या आमदारांसह १२ अपक्ष आमदारही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडीचे चारही उमेदवार दिल्लीत जाणारच. चोवीस वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका होतात ही विचित्र गोष्ट आहे. सभ्यता आणि राजकारण या परस्परविरोधी गोष्टी असल्या तरी राजकारणात सभ्यता पाळण्याची गरज नाही. ही परंपरा आपण पाळण्यास हरकत नव्हती, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी भाजपवर टीका केली.

आमदारांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आपला विजय होणार आहे. त्यामुळं निवडणुकीपूर्वी सर्वांनी एकत्र रहायचं आहे. आपलं संख्याबळ जास्त आहे, त्यामुळं दोन्ही निवडणुका झाल्यावर आपण पार्टी करुयात"

भाजपचा डाव यशस्वी होणार नाही - चव्हाण

सत्तेसाठी घोडेबाजार करण्याची भाजपची सवय आहे. पण त्यांचा हा डाव यशस्वी होणार नाही. महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार एकत्र आहेत. त्यामुळं आमचे सर्व उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.