'त्या' पाच बॅगा आणि वाझेसोबत हॉटेलमध्ये दिसलेली 'ती' महिला कोण?

सचिन वाझे प्रकरणात रोज नवनवीन धक्कादायक खुलासे होत आहेत. सचिन वाझे दक्षिण मुंबईतील, ज्या फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये थांबले होते, तिथे त्यांच्यामागे एक महिला हॉटेलमध्ये प्रवेश करताना दिसत आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी या महिलेबद्दलची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान सचिन वाझे फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मुक्कामाला होते. मनसुख हिरेनची स्कॉर्पियो चोरी होण्याच्या एकदिवस आधी सचिन वाझे फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये उतरले होते. बनावट आधार कार्डवापरुन सचिन वाझे हॉटेलमध्ये राहत होते. सचिन वाझे हॉटेलमध्ये मुक्कामी असताना एक अज्ज्ञात महिलासुद्धा त्यांच्यासोबत असल्याचे एनआयएच्या तपासात समोर आले आहे. ती महिला कोण?

या महिलेसंबंधी एनआयएने सचिन वाझेची चौकशी केली. त्याला महिलेची ओळख पटवायला सांगितली. पण तो चौकशीत सहकार्य करत नाहीय. या महिलेबद्दल कोणतीही माहिती द्यायला तसेच तिच्यासोबत कशा प्रकारचे संबंध होते, ते वाझे सांगत नसल्याचे एनआयएमधील सूत्रांनी सांगितले. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलेय. या महिलेला एनआयए पुढच्या काही दिवसात चौकशीसाठी बोलवू शकते. एनआयएने हॉटेलमधल्या कर्मचाऱ्यांची सुद्धा चौकशी केली आहे. हॉटेलमधल्या पाच दिवसांच्या मुक्कामामध्ये सचिन वाझेला कोण-कोण भेटले? त्या प्रत्येकाबद्दल एनआयए सविस्तर माहिती जाणून घेत आहे. हॉटेलमध्ये प्रवेश करताना त्याच्याकडे पाच बॅगा होत्या. त्याबद्दलही सचिन वाझेची चौकशी सुरु आहे.

Web Title: Antilia case Mystery woman seen at hotel with Sachin Vaze five bags