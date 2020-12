कोरोनाची लढाई अंतिम टप्प्यात, परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी होणार

मुंबईः परराज्यातून येणारा प्रत्येक व्यक्ती मुंबईत बेस्ट बसने प्रवास केला असल्यास बेस्ट बस वाहक आणि चालक, रिक्षाने प्रवास केला असल्यास रिक्षा चालक, दुकानात गेला असल्यास दुकानदार, मार्केट मध्ये कोणाला भेटला या प्रत्येकाचा शोध घेत प्रत्येकाची कोरोना चाचणी करण्यात येणार असल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले. दरम्यान, दररोज 19 हजार चाचण्या करण्यात येत असून यामुळे संशयितांचा शोध घेत कोरोना विरोधात लढाई अंतिम टप्प्यात असल्याचे दिसून येते. दिल्लीत कोरोनाचा कहर पहावयास मिळत असल्याने मुंबईत कोरोनाचा पुन्हा फैलाव होऊ नये यासाठी पालिकेने कोरोना विरोधातील लढा तीव्र केला आहे. परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येकासह जे मजदूर पुन्हा मुंबईत परतत आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीची कोरोना चाचणी करण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून आलेली व्यक्ती कोणाकोणाच्या संपर्कात आली, अशा संशयितांचा शोध घेण्याचा निर्णय पालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. दिल्लीत कोरोनाचा पुन्हा फैलाव होऊ लागल्याने मुंबईत कोरोनाची दुसरी लाट येऊ नये यासाठी पालिकेने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे. दिल्ली, गुजरात, गोवा या राज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशांची रेल्वे स्थानके अथवा विमानतळावर अँटीजेन टेस्ट, आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येत आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आता परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची आणि कामगारांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याही पेक्षा म्हणजे परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती मुंबईत कोणाच्या संपर्कात आला त्या प्रत्येक व्यक्तीचा शोध घेत कोरोना चाचणी करण्यात येणार असल्याचे काकाणी यांनी सांगितले. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. येणाऱ्या प्रत्येकाचीच तपासणी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. शिवाय, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, गुजरात या चार राज्यातून येणाऱ्या प्रत्येकानेच स्वत: ची चाचणी करुन घेणे बंधनकारक आहे. नसेल केली तर त्यांना स्वखर्चाने ही चाचणी केली जाणार आहे. मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट यांनी ही एजन्सी सुरू केली आहे. ड्रायव्हर, कंडक्टर, मार्केटमधील प्रत्येकाची चाचणी, फेरीवाले, ग्रोसरी वाले या सर्वांची चाचणी केली जात आहे. संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. मुंबईत ही जर संपर्कातून कोरोना पसरवणाऱ्या प्रत्येकाची चाचणी केली जात आहेत. त्यामुळे, कोरोना नियंत्रणात येण्यास मदत होत आहे. जे कोणी चाचणी दरम्यान पॉझिटिव्ह किंवा संशयित आढळत आहेत. त्या सर्वांना तात्काळ उपचार दिले जात आहेत. शिवाय, चाचण्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. सुरेश काकाणी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (आरोग्य) -------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Anyone come from Different state Corona test compulsory bmc suresh kakani

