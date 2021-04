काश्मीर ते कन्याकुमारी! पठ्ठ्याने उचलला ४३ हजार किलोमीटर अंतर गाठण्याचा विडा

निश्चय पक्का असेल तर ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला कोणीही अडवू शकत नाही. एखादी गोष्ट साध्य करत असतांना मार्गात अनेक अडथळे, संकट येत असतात. मात्र, या संकटांवर मात करत जो पुढे जातो तोच खरा लढवैय्या असतो. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एका व्यक्तीची चर्चा रंगली आहे. वेलू पी या लष्करी जवानाने काश्मीर ते कन्याकुमारी हे अंतर धावत पूर्ण करण्याचा निश्चिय केला आहे. विशेष म्हणजे हे अंतर थोडंथोडकं नसून तब्बल ४३ हजार किलोमीटरचं आहे. सध्या वेलू पी हे त्यांचं ध्येय गाठण्यासाठी मार्गस्थ झाले असून गिनीज वर्ल्ड बूकमध्ये आपल्या विक्रमाची नोंद व्हावी यासाठी ते कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. वेलू पी यांनी त्यांच्या ३० व्या वाढदिवशी काश्मीर ते कन्याकुमारी हे अंतर धावत पार करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यानुसार, ते दररोज ७० ते १०० किलोमीटरपर्यंतचं अंतर धाव पार करतात. विशेष म्हणजे ५० दिवसांमध्ये त्यांना काश्मीर ते कन्याकुमारी हा प्रवास पूर्ण करायचा आहे असा निश्चय त्यांनी केला आहे. हेही वाचा : धारावी ते कुलाबा कॉझवे ! खरेदीसाठी मुंबईतील ५ फेमस मार्केट वेलू पी हे गेल्यावर्षी जूनमध्ये भारतीय अल्ट्रा -रनर ठरले होते. त्यांनी १६०० किलोमीटरचं अंतर केवळ १७ दिवसांमध्ये पूर्ण केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी काश्मीर ते कन्याकुमारी हे अंतर ५० दिवसांमध्ये पूर्ण करत वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याचा निश्चिय केला आहे. दरम्यान, वेलू पी यांनी श्रीनगरच्या ९२ बेसवरुन त्यांच्या परिक्रमेला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी नागरिकदेखील त्यांच्यासोबत ५ किलोमीटरपर्यंत हातात तिरंगा घेऊन धावले. सध्या वेलू पी हे राज्य, शहर, गावं यातून दौड करत आहेत.



