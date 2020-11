अर्णब गोस्वामींच्या अटकेनंतर संतापली कंगना, ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

मुंबईः रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्णब गोस्वामी यांना पनवेल पोलिसांनी अटक केली आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. गोस्वामी यांना अटक केल्यानंतर अभिनेत्री कंगना राणावत हिनं शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. कंगनानं पुन्हा एकदा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत आक्षेपार्ह उल्लेख केलेत.

शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये कंगनानं म्हटलं आहे की, तुम्ही अजून किती घरं तोडणार आहात? किती तोंडं बंद करणार आहात? मला महाराष्ट्र सरकारला विचारायचं आहे, तुम्ही अर्णब गोस्वामी यांच्या घरात घुसून मारलं आहे, केस ओढले. त्यांना त्रास दिलात, तुम्ही अजून किती घरं तोडणार आहात? अजून किती लोकांचे गळे दाबणार आहात? किती आवाज बंद करणार आहात? सोनिया सेना किती आवाज बंद करणार आहे?मात्र हा आवाज वाढत जाणार आहे.

पुढे कंगनानं व्हिडिओमध्ये म्हटलं की, ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी, अधिकारांसाठी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला आतापर्यंत असे अनेक लोकांचे बळी गेले. आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी किती जणांचा बळी दिला गेला. एक आवाज बंद केला तर इतर आवाज उठतील.

तुम्हाला कोणी पेंग्विन म्हणाल्यावर राग का येतो. लोक तुम्हाला पप्पू सेना म्हणतात तेव्हा तुम्हाला राग येतो. पेंग्विनसारखं दिसतात तर म्हणणार ना…तुम्ही पप्पूसारखं काम केलं तर पप्पूच म्हणणार ना..सोनिया सेना म्हटल्यावर राग येतो का…तुम्ही आहात सोनिया सेनेचे लोक.

Arnab Goswami says that Mumbai Police physically assaulted his mother-in-law and father-in-law, son and wife. Mumbai police also assaulted Arnab Goswami as per video played out on Republic TV

(Screenshot of Republic TV) pic.twitter.com/kFaDoopAAh