अर्णब गोस्वामींचा थेट भाजपशी संबंध, काँग्रेसचा गंभीर आरोप

मुंबईः अर्णब गोस्वामी यांना ज्याप्रकरणी अटक झाली त्या अन्वय नाईक यांच्याकडून रश्मी ठाकरे यांनी जमीन खरेदी केली होती. रश्मी ठाकरे यांच्यासोबत मनीषा वायकर यांचे देखील जमिनीच्या ७/१२ वर नाव आहे. अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक आणि या जमीन व्यवहाराचा काही संबंध तर नाही ना? वैयक्तिक कारणामुळे मुख्यमंत्री अर्णब गोस्वामी यांना टार्गेट करत आहेत का ? असा गंभीर सवाल भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी विचारला. यावरुन आता राजकीय वाद रंगू लागला आहे. किरीट सोमय्यांच्या आरोपांनंतर काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केलेत. ट्विट करुन सचिन सावंत यांनी भाजपवर आरोप केलेत. त्यात पहिल्या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, दिवंगत अन्वय नाईक आत्महत्येसाठी जबाबदार व्यक्तीला पाठीशी घालण्याच्या प्रयत्नात किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्या जमीन व्यवहाराला मध्ये आणून आपली व भाजपाची हीन मानसिकता दर्शवली. रिपब्लिक चॅनेलमध्ये भाजपा खासदार राजीव चंद्रशेखर हे भागीदार होते. गोस्वामी यांचा भाजपाशी थेट संबंध आहे. तर दुसऱ्या ट्विटमध्ये सचिन सावंत म्हणतात की, अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येचा व जमीन व्यवहाराचा संबंध काय? मराठी कुटुंबाची वाताहत झाली त्याचे सोमय्या यांना काहीही पडले नाही. फडणवीस सरकारने आत्महत्या प्रकरण दाबले कारण आरोपी भाजपा संबंधित आहे. भाजपासाठी काम करतो. भाजपा हा पक्ष महाराष्ट्र द्वेष्टा आहे हे स्पष्ट आहे. दिवंगत अन्वय नाईक आत्महत्येसाठी जबाबदार व्यक्तीला पाठीशी घालण्याच्या प्रयत्नात किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्या जमीन व्यवहाराला मध्ये आणून आपली व भाजपाची हीन मानसिकता दर्शवली. रिपब्लिक चॅनेलमध्ये भाजपा खासदार राजीव चंद्रशेखर हे भागीदार होते. गोस्वामी यांचा भाजपाशी थेट संबंध आहे — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 13, 2020 संजय राऊतांचा सोमय्यांवर हल्लाबोल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोमय्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. अन्वय नाईक आणि ठाकरे कुटुंबामध्ये जे काही व्यवहार झाले होते, ते पूर्णपणे कायदेशीर आहे. याबद्दल शपथपत्रात सुद्धा माहिती देण्यात आली आहे. कायदेशीर व्यवहारावरून आरोप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याची टीका संजय राऊत यांनी केली. तुम्ही जे आरोप करताय ते सर्व बिनबुडाचे आहेत. त्यामुळे जे आरोप करताय ते सिद्ध करा, अन्यथा आरोप करू नका असही राऊत म्हणालेत. तर आता तुम्हाला घरी बसवले आहेच, त्यामुळे आता पुढील 25 वर्ष घरीच बसावे लागणार असल्याचा टोलाही राऊत यांनी भाजपला लगावला. Arnab Goswami direct connection with BJP serious allegation of Congress

