मुंबई Badlapur Crime : बदलापूर अत्याचार प्रकरणात मोठी अपडेट! अक्षय शिंदेच्या पोलीस कोठडीत पुन्हा तीन दिवसांची वाढ बदलापूर चिमुरड्यांवर अत्याचार प्रकरणातील दोषी अक्षय शिंदे याला गुरुवारी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याच्या पोलीस कोठडीत आणखी तीन दिवसांची वाढ केली आहे.