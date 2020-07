आरारारा खतरनाक, मुंबईत बर्थडेच्या दिवशी तलवारीनं कापले २५ केक

मुंबईः मुंबईतल्या २५ वर्षीय तरुणाला बर्थडेच्या दिवशी तलवारीने केक कापणं चांगलंच महागात पडलं आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन करत ३० पेक्षा जास्त मित्रांसह आपला बर्थडे साजरा करणाऱ्या तरुणाला वांद्रे पोलिसांनी अटक केली आहे. या बर्थडेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत बर्थडे बॉय तलवार आणि चाकूनं २५ केक कापताना दिसतोय आणि त्याचे मित्र टाळ्या वाजवून त्याला शुभेच्छा देत आहेत.

हरीस खान असं आरोपीचं नाव असून तो वांद्रे पश्चिम येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार आणि रविवारी मध्यरात्री रात्री आपला २५ वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी खान यांनी आपल्या मित्रांना आमंत्रण दिलं होतं. ज्या ठिकाणी तो राहतो त्या इमारतीच्या गच्चीवर पार्टी आयोजित करण्यात आली होती.

Maharashtra: A 25-year-old man has been booked and arrested for celebrating his birthday which was in violation of lockdown norms in Bandra, Mumbai.

या सेलिब्रेशनला हजर राहिलेल्या पाहुण्यांनी हा सोहळा आपल्या मोबाईल फोनमध्ये रेकॉर्ड केला. सेलिब्रेशन दरम्यान काढण्यात आलेल्या व्हिडिओत खान दिसत आहे. या बर्थडे पार्टीला हजर राहिलेल्या कोणीही मास्क घातलं नव्हतं आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं नव्हतं.

या व्हिडिओत असलेल्या तलवार देखील विना परवाना असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. सामाजिक कार्यकर्ते बिनु वर्गीस आणि मोहसीन शेख यांनी ट्विटरवर हा व्हिडिओ पोस्ट करत मुंबई पोलिसांना टॅग केलं. त्यानंतर वांद्रे पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करुन घेतली.

वांद्रे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड यांनी सांगितलं, सोमवारी आरोपीला त्याच्या घरातून अटक केली. आरोपीला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असतान न्यायालयानं त्याला पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या नावावर यापूर्वी काही फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.

आम्ही खानच्या घरातून तलवार ताब्यात घेतल्या असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तसंच या पार्टीला जे जे उपस्थित होते त्यांचाही पोलिस शोध घेत असल्याचं सांगण्यात आलंय.

खान आणि इतरांवर बेकायदा शस्त्रे बाळगणे, लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणे आणि दुर्लक्ष केल्याबद्दल शस्त्रे अधिनियम, आयपीसी आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमातील विविध कलमांखाली संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार करण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

