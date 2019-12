रायगडचे किनारे रंगीबेरंगी 

रोहा : रायगड जिल्ह्यातील किनाऱ्यांवर स्थलांतरित समुद्री पक्ष्यांचे आगमन झाले असून, पक्षीनिरीक्षकांची वर्दळ वाढली आहे. या वर्षी दीर्घकालीन पावसामुळे पाहुणे पक्षी उशिरा आल्याचे अभ्यासक सांगतात. पक्षांमुळे किनारे रंगीबेरंगी दिसत आहेत. रायगड जिल्ह्यात मुबलक जैवविविधता असून, लांबलचक किनाऱ्यामुळे स्थलांतर करून येणाऱ्या समुद्री पक्ष्यांची संख्या मोठी असते. या वर्षी पावसाने दीर्घकाळ मुक्काम केला आणि हिवाळा उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे युरोप, सैबेरिया, कच्छ या भागांतून येणारे पक्षी जिल्ह्यात उशिराने दाखल झाले आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे पक्षीप्रेमी आनंद व्यक्त करत असून, किनाऱ्यांवर अभ्यासक आणि निरीक्षकांची वर्दळ सुरू झाली आहे. कंठोरी चिखल्या, चिखल्या, सैबेरियन समुद्रपक्षी यांच्यासह अनेक स्थलांतरित पक्षी किनाऱ्यावर मुक्त संचार करत असल्याने निरीक्षकांनी मोठ्या संख्येने आक्षी किनाऱ्याकडे मोर्चा वळवला आहे. छायाचित्रे टिपण्यासाठी कॅमेरे सरसावले जात असले, तरी या वर्षी काही दुर्मिळ प्रजातींचे पक्षी दिसत नसल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात येणाऱ्या पाहुण्या पक्ष्यांच्या संख्येत यंदा 30 ते 40 टक्‍क्‍यांची घट झाली असल्याचे काही पक्षितज्ज्ञांनी सांगितले; मात्र त्यांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या (बीएनएचएस) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. प्रियांका गांधी उतरल्या रस्त्यावर; इंडिया गेटसमोर आंदोलन! निरीक्षणासाठी विशेष महत्त्व

स्थलांतरित समुद्री पक्ष्यांच्या निरीक्षणात आक्षी किनाऱ्याला विशेष महत्त्व असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. येथे समुद्र अधिक उथळ असल्याने ओहोटीच्या वेळी किनाऱ्याचा मोठा भाग उघडा पडतो. त्यामुळे पक्ष्यांना अधिक अन्न उपलब्ध होते. किनारी भागात मोठे आणि उंच खडक असल्याने भरतीच्या वेळी पक्ष्यांना बसण्यासाठी मुबलक जागा मिळते. या किनाऱ्यावर पर्यटकांची संख्या कमी असल्याने शांतता असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर किनाऱ्यांच्या मानाने आक्षी किनाऱ्यावर अधिक पक्षी दिसतात. दरवर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये येणारे स्थलांतरित पक्षी या वर्षी महिनाभर उशिराने आले आहेत. पायाला टॅग लावलेले पाहुणे पक्षी दिसत असले, तरी अजूनही त्यांची संख्या कमी आहे.

- शंतनू कुवेस्कर, पक्षी निरीक्षक, माणगाव मागील वर्षी दिसलेला ऑईस्टर इटर या वर्षी अजूनही नजरेस पडलेला नाही. पक्ष्यांची संख्याही 30 ते 40 टक्के कमी झाली आहे. उशिरापर्यंत राहिलेला पाऊस आणि अद्याप सुरू न झालेली थंडी, ही त्यामागील मुख्य कारणे आहेत.

- सुधीर जोशी, पक्षीतज्ज्ञ, पुणे या वर्षी ऋतुमानात बदल दिसून येत असल्याने स्थलांतरित पक्षी रायगड जिल्ह्यात उशिरा दाखल झाले आहेत. त्यांच्या संख्येबाबत निश्‍चित विधान जानेवारी-फेब्रुवारीतील निरीक्षणानंतरच करता येईल.

- राहुल खोत, सहायक संचालक, मुंबई निसर्ग इतिहास संस्था

