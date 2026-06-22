Mumbai: ‘बेस्ट’ची चाके रुतली; ‘लालपरी’ही रुतणार? एसटी आर्थिक संकटात, कर्मचारी काँग्रेसचा दावा

मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर पालिका प्रशासन किंवा राज्य सरकारकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसून, उलट हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवण्यास सुरुवात झाल्याने आता पालिका कामगार संघटना आक्रमक पवित्र्यात आल्या आहेत. ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांना सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी आणि मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी (ता. २२) दुपारी चार वाजता ‘मनपा कामगार संघटना संघर्ष समिती’च्या पदाधिकाऱ्यांची एक तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. .‘मुंबईतील म्युनिसिपल मजदूर युनियन’च्या कार्यालयात ही महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत पालिका कर्मचारीही ‘बेस्ट’ संपाच्या समर्थनार्थ आंदोलनात उतरण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..Tawde Hotel Encroachment : कोल्हापुरात महापालिकेचा मोठा दणका! तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज चालणार जेसीबी; कडक आदेश जारी.कर्मचारी काँग्रेसचा आर्थिक संकटाचा दावा‘राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटाचा सामना करीत असून, तातडीची आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अशक्य होईल. इंधन, दुरुस्ती आणि दैनंदिन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने एसटीची सेवा ठप्प होण्याचीही भीती निर्माण झाली आहे, ’ असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने दिला आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, की आतापर्यंत एसटी व्यवस्थापनाने विविध मार्गांनी आर्थिक जुळवाजुळव करून कर्मचाऱ्यांना केवळ वेतन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सर्व पर्याय संपुष्टात आले असून महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे..Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर.एसटीवर डिझेल पुरवठादार, सुटे भाग, टोल, दुरुस्ती व देखभाल तसेच भाडेतत्त्वावरील बसची देयके थकीत आहेत. भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय व प्रवास भत्ते तसेच बँक कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कमही संबंधित संस्थांकडे जमा करण्यात आलेली नाही असंही कर्मचारी काँग्रेसने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.