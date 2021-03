मोठी बातमी: सनराईज रुग्णालयाच्या आगीत 9 जणांचा होरपळून मृत्यू

मुंबई: भांडूप येथील ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयाला भीषण आग लागली आहे. रात्री 12 वाजताच्या दरम्यान भीषण आग लागल्याची माहिती मिळतेय. आताच आलेल्या माहितीनुसार, या आगीत 9 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. हे सर्व कोविड रुग्ण होते. हे मृतदेह जवळील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. या मॉलमध्ये सनराईज हे कोविड रुग्णालय आहे. सुरुवातीला या भीषण आगीत दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. मृत्यू झालेले हे कोविड रुग्ण होते. दरम्यान मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या २५ पेक्षा जास्त गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान अथक प्रयत्न करत आहेत. गेल्या ६ ते ७ तासांपासून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. मात्र ही आग अद्याप आटोक्यात आलेली नाही.

ड्रीम मॉलला मध्यरात्री 12 वाजता आग लागली. सुरुवातीला पहिल्या मजल्यावर लागलेली आग वाढत गेली. तिसऱ्या मजल्यावर कोविड रुग्णालय सनराईजपर्यत ही आग वाढत गेली. 76 लोक या रुग्णालयात उपचार घेत होते. सनराईज रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार, जे दोन रुग्ण दगावले ते आगीमुळे दगावले नाही. त्यांचा मृत्यू आगीमुळे झालेला नाही, आधीच कोविड उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. त्यांच्या फॉर्मलिटीजचे काम बाकी होते. त्यामुळे शव रुग्णालयात होते, असं स्पष्टीकरण सनराईज रुगालयानं दिलं आहे.

Mumbai: Firefighting operation underway at the mall where a fire broke out last night; latest visuals from the spot pic.twitter.com/OTBMtJq5EK