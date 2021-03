मुंबई: भांडूप येथील ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयाला भीषण आग लागली आहे. रात्री 12 वाजताच्या दरम्यान भीषण आग लागल्याची माहिती मिळतेय. या मॉलमध्ये सनराईज हे कोविड रुग्णालय आहे. या भीषण आगीत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेले हे कोविड रुग्ण होते. दरम्यान मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान आताच समोर आलेल्या माहितीनुसार, या आगीला लेव्हल ४ ची आग म्हणून घोषित केलं आहे. अजूनही ६ जण रुग्णालयात अडकल्याची माहिती मिळतेय. या आगीत ७० टक्क्यांहून अधिक मॉल जळून खाक झाला आहे. अग्निशमन दलाच्या २५ गाड्या घटनास्थळी दाखल आहेत. दुसरीकडे आगीची माहिती मिळताच मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

किशोरी पेडणेकर या घटनास्थळी दाखल होताच परिस्थितीचा आढावा घेतला. महापौरांनी बचावकार्य वेगानं करण्याचे आदेश दिले. तसंच याप्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया किशोरी पेडणेकर यांनी दिली. दरम्यान कोविड रुग्णालय हे ड्रीम मॉलमध्ये रुग्णालय नेमकं कसे गेलं, याबद्दल महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

Maharashtra: Fire breaks out at a hospital in Mumbai's Bhandup; rescue operation on

"Cause of fire is yet to be ascertained. I've seen a hospital at mall for the first time. Action to be taken. 70 patients including COVID infected shifted to another hospital," says Mumbai Mayor pic.twitter.com/sq1K29PVhe