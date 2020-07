भानुशाली इमारत दुर्घटनाः मृतांचा आकडा ६वर, मुख्यमंत्र्यांकडून पाहणी

मुंबईः फोर्ट भागातील GPO पोस्ट ऑफिस समोरील पाच मजली भानुशाली इमारत गुरुवारी कोसळली. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा आता ६ वर पोहोचला असून तीन जखमी झालेत. ढिगाऱ्याखाली आणखी काही जण दबल्याची भीती व्यक्त केली जातेय. अजूनही शोधकार्य सुरु असल्याची माहिती एनडीआरएफनं दिली आहे. आतापर्यंत २३ जणांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलंय.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 14 गाड्या आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल होत रेस्क्यु ऑपरेशन सुरू केलं. NDRF देखील घटनास्थळी उपस्थित असून मदत कार्यात कॅमेरा आणि अत्याधुनिक उपकरणांची मदत घेण्यात येत आहे.

मृतांची नावे

कुसुम पद्मालाल गुप्ता (४५)

जोत्स्ना पद्मालाल गुप्ता (५०)

पद्मालाल मेवालाल गुप्ता (५०)

याशिवाय दोन महिलांचे मृतदेह ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले असून एक महिला अंदाजे ५० वर्षे वयाची तर दुसरी महिला अंदाजे ३५ वर्षे वयाची असल्याचे सांगण्यात आले.

