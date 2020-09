भिवंडी इमारत दुर्घटना प्रकरण; आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने मदतकार्य थांबवले; मृतांना श्रद्धांजली

भिवंडी - भिवंडी शहरातील पटेल नगर येथील जिलानी बिल्डिंग कोसळून दुर्घटना घडलेली होती. सदर इमारतीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना एनडीआरएफ, टीडीआरएफ,फायर ब्रिगेड, भिवंडी मनपा भिवंडी यांच्या सहकार्याने बाहेर काढण्यात आलेले आहे. सदर दुर्घटनेमध्ये एकूण 25 नागरिक जखमी झाले असून एकूण 41नागरिकांचा मृत्यू झालेला आहे. सदर दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालेल्या नागरिकांचे आत्म्यास शांती लाभो याकरिता जिलानी बिल्डिंग, पटेल कंपाऊंड या ठिकाणी पोलीस व सर्व जवानांचा वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि मदतकार्य थांबवण्यात आले आहे.

#UPDATE Rescue operations for Bhiwandi building collapse called off at 11.45 am. https://t.co/ScgVsaz2M1