भिवंडी इमारत दुर्घटनाः मृतांचा आकडा १८ वर, पालिकेचे दोन अधिकारी निलंबित

मुंबईः सोमवारी पहाटे भिवंडीतील पटेल कंपाउंड परिसरातील जिलानी ही तीन मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या १८ वर पोहोचली आहे.तर २५ जण जखमी झालेत. मृतांमध्ये सात मुलांचा समावेश आहे. जवळपास ४० वर्ष जुन्या या इमारतीत ४० कुटुंबे राहत होती. महापालिकेच्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत या इमारतीचा समावेश होता. ही इमारत रिकामी करण्याची नोटीसही महापालिकेने बजावण्यात आली होती. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे.

या दुर्घटना प्रकरणी महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी पालिकेचे तत्कालीन प्रभाग समितीचे 3 चे सहाय्यक आयुक्त आणि प्रभाग इंजिनिअर अशा दोघांना सोमवारी संध्याकाळी तातडीने निलंबित केले आहे. सहाय्यक आयुक्त सुदाम जाधव आणि अभियंता दुधनाथ यादव असे निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. सदर अधिकाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आयुक्त डॉ.आशिया यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे दिले आहेत.

