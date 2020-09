भिवंडी दुर्घटना:  55 तास उलटूनही बचावकार्य सुरु, मृतांचा आकडा 41 वर

मुंबईः भिवंडी शहरातील धामणकर नाका परिसरातील पटेल नगर भागातील जिलानी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांची संख्या वाढत असून 41 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले आहे. सदर ठिकाणी रात्री पासून दुर्गंधी पसरण्यास सुरवात झाल्याने सुरक्षितता म्हणून सदर भागात तातडीने जंतुनाशक औषध फवारणी आणि निलगिरी औषध फवारणी करण्यात येत असल्याची माहिती डॉ. मिलिंद भोईर यांनी घटनास्थळी दिली.

घटनास्थळी सुरु असलेल्या बचाव कार्यात सतत पाऊस पडत असल्याने एनडीआरफ, टीडीआरफ आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जेसीबी आणि पोकलनच्या साह्याने मातीचे ढिगारे उपसण्याचे काम सुरु असून अद्याप 10 जण मातीच्या ढिगाऱ्या खाली असल्याची शक्यता जवानांकडून व्यक्त केली जात आहे.

भर पावसात सुरु असलेल्या बचाव कार्यात जवानांना हस्नील आरिफ शेख (3),मुदशीर हनीफ अन्सारी (27),फरीदा भानू मुर्तुजा खान (32),आरिफ मुर्तुजा खान (3),मोमीन समीउल्लं शेख (65),परवीन शब्बीर कुरेशी (27) मरियम,शब्बीर कुरेशी (12), पलक बानू मोहमद मुर्तुजा खान (5),फरहा मोहमद मुर्तुजा खान (6),रिया खान (3) आणि इतर पाच असे एकूण चाळीस मृतदेह आता पर्यंत जवानांना काढण्यात यश आले आहे. या भीषण दुर्घटनेत दहा वर्षाखालील 12 मुलं-मुली तर 18 पुरूष, 12 महिलांचा मृत्यू झाला आहे.

#UPDATE: The death toll in Bhiwandi building collapse incident rises to 41.

A three-storied building had collapsed in Patel Compound area in Bhiwandi of Thane, Maharashtra on September 21st.