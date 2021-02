भिवंडीत एक मजली गोदाम कोसळलं, ७ मजूरांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु

मुंबई: भिवंडीच्या दापोडी येथील गोडाऊनची इमारत सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अचानक कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमध्ये सात कामगार इमारतीत अडकले आहेत. अग्निशमन दलाकडून अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

भिवंडी तालुक्यातील दापोडा येथील हरिहर कंपाऊंड येथील या इमारतीत कुरियर आणि टीव्ही रिपेअर करण्याचं काम केलं जातं. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अचानक ही एक मजली कोसळली आहे. सोमवारचा दिवस असल्याने कामगार नियमित कामासाठी आले होते. याच दरम्यान ही इमारत कोसळली आहे. सात कामगार यात अडकल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

Maharashtra: A godown collapses in Harihar compound of Mankoli, in Bhiwandi, Thane. At least 7 people feared trapped. Fire brigade, Police, NDRF are present at the spot. Rescue operation underway. More details awaited.