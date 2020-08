बिहार पोलिसः भाजपनंतर काँग्रेसची मुंबई पालिका आणि पोलिसांवर टीका

मुंबईः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी रोज नवीन माहिती समोर येत आहे. सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणी तपासासाठी बिहारहून मुंबईत आलेल्या बिहारचे पोलिस अधीक्षक विनय तिवारी यांना क्वांरटाईन करण्यात आलं. त्यानंतर मुंबईत बरंच राजकारण तापलं आहे. भाजपसह काँग्रेसनंही मुंबई पालिकेला आणि मुंबई पोलिसांवर निशाणा साधला आहे.

या मुद्दयावर भाजपसह काँग्रेसनं राज्य सरकारला घेरलं आहे. महाराष्ट्र सरकारला नेमकं काय सत्य दडवायचं आहे, असा सवाल भाजपनं केला आहे. तर आता या प्रकरणाचा तपास कसा होणार? मुंबई पालिका आणि पोलिसांना वेड लागलं वाटतं; अशी खोचक टीका काँग्रेसनं केली आहे.

रविवारी विनय तिवारी हे सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. गोरेगावच्या राज्य राखीव पोलिस दलाच्या विश्रामगृहात ते थांबले होते. महापालिकेला ही माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांनी विश्रामगृहावर जाऊन त्यांना १४ दिवसांसाठी क्वांरटाईन केलं. तिवारी हे देशांतर्गत प्रवासी असल्याने नियमानुसार ही कार्यवाही करण्यात आल्याचं महापालिकेचं स्पष्ट केलं आहे.

या प्रकारानंतर भाजपचे आमदार राम कदम आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरकारवर आणि मुंबई पालिकेवर निशाणा साधला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच संशयास्पद राहिली आहे. मुंबईत दररोज हजारो लोक येतात. याआधी बिहारचे काही पोलिसही आले होते. त्यापैकी कुणाला क्वॉरंटाइन केलं गेलं नाही. मग मोठ्या अधिकाऱ्यालाच क्वॉरंटाइन का केलं गेलं? मोठे अधिकारी या प्रकरणाच्या मुळाशी जातील आणि सत्य लोकांसमोर येईल. या भीतीपोटी त्यांना क्वॉरंटाइन केलं जात असल्याचा आरोप कदम यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र सरकार मुंबई पोलिसांना मोकळेपणानं काम करू देत नाही. मुंबई पोलिसांना मोकळेपणानं काम करू दिलं असतं तर हे प्रकरण सीबीआयकडं सोपवा अशी मागणी देशभरातून झालीच नसती, असंही राम कदम म्हणालेत.

माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल यांना पत्रच लिहिलं आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात कामानिमित्त ये-जा करणारे किती मंत्री, उद्योगपती, पोलिस अधिकारी आणि अन्य लोकांना क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे याची यादी द्या, अशी मागणी सोमय्या यांनी केली आहे.

I wrote to Police Commissioner & BMC Commissioner "daily hundreds of Officials, Executives of Maharashtra, Others States, coming & going in/out from Maharashtra How Many Quarantined? Zero? I demand Bihar IPS Police Officials (came for investigation) should be released immidiately pic.twitter.com/mnik6iR8VA