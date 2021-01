किरीट सोमय्यांनी प्रताप सरनाईक यांच्यावर केला नवा आरोप

मुंबईः भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्यावर आणखी एक आरोप केला आहे. ठाणे येथे प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग गार्डन B1, B2 नामक 13 मजली आणि 13 वर्ष जुन्या अनधिकृत इमारती असल्याचा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी आता ठाकरे सरकार पुढे सरसावला असल्याचा आरोपही सोमय्या यांच्याकडून करण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात प्रताप सरनाईकांचा हा घोटाळा आम्ही बाहेर काढला असल्याचंही सोमय्यांनी म्हटलं आहे.

ठाणे महानगरपालिकेनी 29 डिसेंबर 2020 ला ठाकरे सरकारला विनंती केली आहे, की या इमारती अधिकृत करण्यासाठी आम्हाला मुभा द्या, असंही सोमय्या म्हणाले आहेत.

Thackerays Sarkar to regularised/legalised Pratap Sarnaik's 13 years Old, 2 unauthorised buildings of 13 floors each at Vihang Garden B1 and B2 at Thane. Demolition of Kangna Ranaut & Sonu Sood Flats in 24 Hours & Full Protection to Scamster Pratap Sarnaik pic.twitter.com/Lybutx28ml