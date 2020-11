बेनामी मालमत्ता जमवली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे: किरीट सोमय्या

मुंबईः शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी ईडीचं पथक दाखल झालेत. पूर्वेश सरनाईक, विहंग सरनाईकांच्या घरीही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला आहे. यासोबतच त्यांच्या कार्यालयातही ईडीचे अधिकारी पोहोचलेत. दिल्ली आणि मुंबई असे ईडीचे अधिकारी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयात पोहोचलेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ईडीच्या या कारवाईचं सोमय्या यांनी समर्थन केलं आहे.

बेनामी कारभार, बोगस कंपन्या असतील, भ्रष्टाचार केला असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे असं म्हणत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी कारवाईचं स्वागत केलं आहे.



ईडी सबळ पुरावे आणि माहिती असल्याशिवाय कारवाई करत नाही, असं म्हणत शिवसेनेचे मुखियाही असेच उद्योग-धंदे करतात हे सर्वांना माहीत आहे, अशा शब्दांत किरीट सोमय्या यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

Enforcement Directorate is conducting searches on premises belonging to promoters of security providers, Tops Group, and related members including some politicians. Searches underway at 10 locations across Mumbai and Thane: Sources. #Maharashtra