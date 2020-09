भाजपचे जेष्ठ नेते सरदार तारासिंह यांचं लिलावातीमध्ये दीर्घ आजाराने निधन

मुंबई : भाजपचे माजी आमदार सरदार तारासिंह यांचं निधन झालंय. भाजा नेते किरीट सोमय्या यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिलीये. तारासिंह यांचं हृदयविकाराने निधन झालंय. मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. सरदार तारासिंह हे गेला महिना दीड महिना रुग्णालयात उपचार घेत होते. मात्र आज सकाळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि आज पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

आज दुपारपर्यंत त्यांच्या अंत्यविधी कधी आणि कुठे होणार याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं समजतंय. सरदार तारासिंग आपल्या कामाच्या धडाडीमुळे खूप प्रसिद्ध होते. मुंबईतील मुलुंड भागात ते आमदार होते. अनेक वर्ष त्यांना आमदार म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली होती. अगदी सुरवातीपासून म्हणजेच जनसंघापासून ते भारतीय जनता पक्षाशी ते जोडले गेले होते. सरदार तारासिंह हे जेष्ठ नेते होते. किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्या निधनाची बातमी ट्विटरवरून दिली आहे.

My senior colleague, BJP leader Sardar Tarasing, after prolonged illnesses died at Lilavati Hospital today morning, Ishwar un ki Atma ko Shanti De Prarthana @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @ChDadaPatil