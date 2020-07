BMCनं 'त्या' गोष्टीचा खुलासा करावा, भाजप आमदाराचा पालिकेवर गंभीर आरोप

मुंबईः कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र विळखा घातला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. मुंबई शहरात कोरोनाबाधितांचा आकडा जास्त आहे. कोरोनाचा प्रार्दुभाव या शहरात जास्त झालेला पाहायला मिळतो. त्यात मुंबई शहरातील रुग्णवाढ नियंत्रणात दिसत असली तरी मृत्यूदर मात्र वाढतोय. मुंबईतील कोरोना बधितांचा आकडा 1,01,224 वर पोहोचला असून 5,711 रुग्णांचा मृत्यू झाला झाला आहे. मुंबईत दररोज सरासरी 200 मृत्यू होत आहेत त्यामुळे मृत्यूदर वाढून 6 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मृत्यूच्या दाखल्यावर देण्यात येणाऱ्या संशयित कोविड मृत्यू या शेऱ्यावरून आता विरोधकांनी मुंबई महापालिकेला घेरलं आहे. भाजप आमदार नीतेश राणे यांनी पालिकेवर टीका केली आहे.

यासंदर्भात नीतेश राणे यांनी ट्विट केलं आहे. संशयित कोविड मृत्यू या शेऱ्याचा नेमका अर्थ काय आहे, याचा योग्य तो खुलासा मुंबई महापालिकेनं करायला हवा,' अशी मागणी नीतेश राणे यांनी केली आहे.

A proper clarification shud be given by @mybmc on these “suspected Covid” deaths..This is the biggest way to hide the real figures! Lot of COVID deaths r hidden by writing suspected COVID..n then bmc cleverly takes credit of death rate goin down!

BMC is a Full Goolmaal Gang!!