मुंबई : भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे. एका निनावी पत्राद्वारे त्यांना ही धमकी देण्यात आली आहे. शेलारांच्या कार्यालयात हे पत्र आलं होतं. या प्रकरणी वांद्रे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (BJP Mumbai President Ashish Shelar has been threatened with death)

आशिष शेलार यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयाच्या लेटर बॉक्समध्ये शुक्रवारी सकाळी एक निनावी पत्र आलं, या पत्रातून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. हातानं लिहिलेलं हे पत्र असून या पत्रात आशिष शेलारांसह भाजप आणि शिंदे गटाच्या विरोधात असभ्य भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. या पत्रात आक्षेपार्ह भाषेत काही मजकूर लिहिलेला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे.

याबाबत आशिष शेलार यांनी वांद्रे पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात लेखी तक्रार दिली. वांद्रे पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून पत्रासंदर्भात तपास सुरू केला आहे.