कोणाचाही राजीनामा मिळालेला नाही, चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

मुंबईः भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजपच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चा पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. एकनाथ खडसे यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे भाजप सदस्यत्त्वाचा राजीनामा पाठवला असून ते येत्या गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. त्यावर आता चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

आपल्याला अद्याप पक्षाच्या कोणाही ज्येष्ठ वा कनिष्ठ नेत्याचे राजीनामा पत्र मिळाले नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे हे असे काही करतील असे आपल्याला वाटत नसल्याचा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

I am confident that Eknath Khadse, who is our senior leader will remain with the party: Maharashtra BJP President Chandrakant Patil (file pic) https://t.co/H7INM7H0ty pic.twitter.com/RiygiCBAP4