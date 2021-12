वाचनालय नाही मग ‘वाचणार’ कसं ? ग्रंथालयाच्या 33 पैकी 17 इमारती रिकाम्या

By

मुंबई : वाचनाची भूक भागावी म्हणून ग्रंथालय (Library), वाचनालय सुरु करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) आरक्षणा अंतर्गत मिळालेल्या ग्रंथालयाच्या 33 इमारतींपैकी 17 इमारती पडून (Apartment not in use) आहेत. अशा इमारतीत ग्रंथालये सुरु करण्याबाबत महानगरपालिकेकडे अद्याप ठोस धाेरणच नाही. ग्रंथालये, वाचनालयासाठी महानगर पालिका भुखंड आरक्षीत (Land reservation) करुन ठेवते. या भुखंडाचा विकास (Land development) झाल्यानंतर समायोजित आरक्षणा अंतर्गत महानगर पालिकेला वाचनालयासाठी इमारत खासगी विकसकाकडून हस्तांतरीतही केली जाते.

मात्र, निम्म्यापेक्षा जास्त इमारती या गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहे. पालिका प्रशासनाने सुधार समितीत मांडलेल्या माहितीनुसार ग्रंथालय वाचनालयासाठी आरक्षीत असलेल्या 33 इमारती सध्या महानगर पालिकेच्या ताब्यात आहेत. मात्र, त्यातील 17 इमारती रिकाम्या आहेत. तीन इमारतीत ग्रंथालय आणि वाचनालया व्यतिरिक्त सरकारी कार्यालये आहेत. तर, सात इमारतींमध्ये खासगी संस्थांमार्फत ग्रंथालये चालवली जात असून 1 इमारती राज्य सरकारच्या ग्रंथालय संचालक यांना हस्तांतरीत करण्यात आले आहे.

भाजपचे जगदीश ओझा यांनी 2017 मध्ये सुधार समितीला पत्र पाठवून दहिसर येथील ग्रंथालयासाठी आरक्षीत असलेल्या इमारतीत ग्रंथालय सुरु करावा अशी मागणी केली होती.या मागणील सुधार समितीनेही मंजूरी दिली होती. त्यावर प्रशासनाने ही माहिती सादर केली आहे.

धोरण प्रतीक्षेत

आरक्षणा अंतर्गत मिळालेल्या इमारतींमध्ये खासगी संस्थांच्या मदतीने ग्रंथालय सुरु करण्याबाबत पालिकेच्या शिक्षण विभागाने काही वर्षांपूर्वी धोरण तयार केले आहे. मात्र, या धोरणाला अंतिम मंजूरी मिळालेली नाही. महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर आठ महिन्यात ओझा यांनी ग्रंथालय सुरु करण्याची मागणी आता पालिकेची पुढची निवडणूक काही महिन्यात होईल. या पाच वर्षाच्या नगरसेवकांच्या कार्यालयात महानगर पालिकेला धोरणाला अंतिम रुप देता आले नाही. त्यामुळे तब्बल 17 इमारती वाचकांच्या प्रतीक्षेत धुळखात उभ्या आहेत.

महापालिका विद्यार्थी हे प्रामुख्याने लहान घरात राहातात. त्यांना अभ्यास करायला घरात पुरेसी जागा नसते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासिका अथवा वाचनालय सुरु करण्यात यावे अशी मागणीही नगरसेवकांकडून केली जात आहे. मात्र, पालिकेच्या शाळेत अभ्यासिका सुरु करणे शक्य नाही असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला इमारती हातात असताना प्रशासन ग्रंथालय सुरु करत नाही.