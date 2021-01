BMC डॉक्टर्स उपाशी पोटी देणार रुग्णसेवा; वैद्यकीय प्राध्यापकांचे आंदोलन आणखी तीव्र

मुंबई : मुंबईच्या आझाद मैदानात एक दिवसीय आंदोलन केल्यानंतर आता आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी पालिकेतील वैद्यकीय प्राध्यापकांनी आपले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या वैद्यकीय कॉलेजमधील तब्बल 1200 प्राध्यापक आणि डॉक्टरांनी एकाच वेळेस सुट्टी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी शनिवारी मुंबई महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या कोर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलनाच्या अॅक्शन प्लानविषयी चर्चा झाली. ज्याच्यात डॉक्टरांच्या आमरण उपोषणाचा ही समावेश आहे. याशिवाय, डॉक्टर्स उपाशी पोटी राहून रुग्णांचे उपचार आणि विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतील. एवढे सर्व करुनही जर प्रशासनाकडून आम्हाला काहीच प्रतिसाद मिळत नसेल तर मार्ड इंटर्न अँड स्टूडेंट्स असोसिएशन मिळून मोठ्या स्तरावर आंदोलन केले जाईल. या संबंधित पालिका आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिक्षकांच्या मागण्यांवर विचार केला जात आहे.

दरम्यान, पालिकेच्या वैद्यकीय प्राध्यापक, अधिष्ठाता, सहाय्यक प्राध्यापकांची सेवानिवृतीचे वय वाढवून प्रशासनाने 62 केले आहे. याविरोधात गेल्या आठवड्यात मुंबई महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या प्राध्यापकांनी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करत सरकारचा निषेध व्यक्त केला.

वरिष्ठ प्राध्यापकांचे निवृती वय 62 वर्षे असून प्राध्यापकांची रिक्त पदे आणि अनुभवी डॉक्टरांची कमतरता असल्याचे कारण देत पालिकेने यांना तात्पुरती एका वर्षाची वाढ दिली आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांसाठी क्लिक करा याविषयी संघटनेचे सचिव डॉ. रविंद्र देवकर यांनी सांगितले की, या बैठकीत येत्या 10 दिवसांत प्राध्यापकांद्वारे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. सेवानिवृत्ती वय वाढू नये याव्यतिरिक्त ही डॉक्टरांच्या अनेक मागण्या आहेत. ज्यासाठी आधी पालिका कॉलेजमधील 1200 प्राध्यापक एकाच वेळी एक दिवसीय सुट्टी घेतील. BMC doctors to feed patients works with empty stomach The agitation of medical professors intensified in mumbai -------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

