मोठी बातमी : मुंबईतील 'या' बड्या रुग्णालयाविरोधात FIR दाखल, रुग्णांची लूट सुरु असल्याचा आरोप

मुंबई : मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होण्याचं नाव नाहीये. कोरोनाची मोठी लाट येऊ शकते असं तज्ज्ञ म्हणतायत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका सज्ज आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढलीच तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाटा देखील तयार ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सामान्यांची लूट होऊ नये याकडेही BMC लक्ष देतेय. सरकारकडून खासगी रुग्णालयांना पैसे आकारण्या संदर्भात नियमावली घालून दिली गेलीये. मात्र अशातही काही खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट सुरु आहे. अशा रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांवर आता पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारलाय.

मोठी बातमी - मुंबई शहर आणि उपनगरात मुसळधार ! मुंबईकरांनो हवामान खातं म्हणतंय....

मुंबईतील विलेपार्लेमधील प्रसिद्ध अशा नानावटी रुग्णालयाविरोधात सांताक्रुझ पोलिसांनी एफआयआर दाखल केलाय. नियमावली घालून दिल्यानंतरही रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नानावटी हॉस्पिटलकडून पीपीई किट्स, औषधं आणि कोरोना चाचणीसाठी अधिकचे पैसे आकारले जात होते असा रुग्णालयावर आरोप आहे. ANI या वृत्तसंस्थेने या बातमीला दुजोरा दिलाय. याबाबत ANI वर ट्विट देखील करण्यात आलंय.

Brihanmumbai Municipal Corporation has registered an FIR against Nanavati Hospital over alleged overcharging for COVID19 treatment of a patient.

मोठी बातमी - अरे बापरे ! आता संजय गांधी नॅशनल पार्कमधल्या आनंद वाघालाही...

रुग्णालयांकडून रुग्णाची लूट होऊ नये म्हणून काही महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये महापालिकेतर्फे परीक्षकांची नेमणूक करण्यात आलीये. दरम्यान BMC च्या 'K' वॉर्डातील सहाय्यक लेखा परीक्षक रामचंद्र कोब्रेकर यांनी १ तारखेला पोलिसांमध्ये माहिती दिल्यानंतर नानावटी रुग्णालया विरोधात FIR दाखल. वरिष्ठ पोलीस इन्स्पेक्टर श्रीराम कोरोगावार यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

BMC has registered an FIR against Nanavati Hospital over alleged overcharging for COVID19 treatment