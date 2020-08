अखेर बिहारचे एसपी विनय तिवारी 'बॅक टू पॅव्हेलियन'

मुंबईः अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास करण्यासाठी पाटनाहून आलेले एसपी विनय तिवारी यांची अखेर क्वारंटाईनमधून सुटका केली आहे. त्यामुळे तिवारी पुन्हा बिहारला परत जाणारेत. मुंबई महापालिकेने त्यांना क्वारंटाईन संपवण्याची मुभा दिली आहे. तिवारी यांनी मुंबईत आल्याबरोबर पालिकेने क्वॉरंटाइन केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे अखेर पालिकेनं त्यांची क्वॉरंटाइनमधून मुक्तता केलीय. तिवारींना बळजबरीने होम क्वारंटाईन केल्याचा आरोप बिहारचे पोलिस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी केला होता.

सुशांतसिंह राजपूत याच्या वडिलांनी बिहारमध्ये सुशांत आत्महत्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी बिहार पोलिसांचं एक पथक मुंबईत आलं होतं. या पथकाने तपासही सुरू केला होता. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाटनाहून पोलिस अधीक्षक विनय तिवारी आणि चार अधिकारी दोन ऑगस्टला रात्री मुंबईला आले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विनय तिवारी यांना १४ दिवसांसाठी होम क्वारंटाईन केले.

Bihar IPS officer #VinayTiwari, who was quarantined in Mumbai, to leave for Patna today. Four other officers had returned to Patna yesterday.

BMC has informed me, through a text message, that I can go out of quarantine. I'll be leaving for Patna now: Vinay Tiwari (in file pic) pic.twitter.com/Uk94aEy0Oy