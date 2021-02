Toolkit Matter: निकिता जेकबला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई: टूलकिट प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या मुंबईच्या वकिल निकिता जेकब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन आज मंजूर केला.

दिल्ली पोलिसांनी निकिताविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी तयार केलेल्या टूलकिटमुळे निकितासह औरंगाबादमधील शंतनु मुळुक यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. या दोघांनी अन्य काही जणांसह टूलकिट बाबत आयोजित केलेल्या झूम मिटींगला हजेरी लावली होती अशी कबुली निकिताने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात दिली आहे. तीस हजारी न्यायालयाने तिच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. पोलिसांच्या वतीने एड हितेन वेणेगावकर यांनी जामीनाला विरोध केला होता. जर तिला या दरम्यान अटक केली तर 25 हजार रुपये जामीनावर तिची सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

Bombay High Court allows transit anticipatory bail application of Nikita Jacob, grants her transit bail for 3 weeks in connection with FIR by Delhi police in Toolkit matter.

In case of arrest, she will be released on a personal bond of Rs 25,000 and one surety of like amount. pic.twitter.com/2yZBhEPaYP