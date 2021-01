मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोनू सूदला धक्का, पालिका करणार कारवाई?

मुंबईः बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला मुंबई उच्च न्यायालयानं झटका दिला आहे. सोनू सूदनं मुंबई पालिकेच्या नोटीसविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं अभिनेत्याला दिलासा देण्यास नकार दिलाय. मुंबई पालिकेनं सोनू सूदविरोधात जी कारवाई केली आहे, ती योग्यच आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सोनू सूदविरोधात मुंबई महापालिकेनं जुहू पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. पालिकेनं दावा केला होता की, सोनू सूदने जुहू येथील सहा मजली निवासी इमारतीचे आवश्यक परवानग्या न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतर केली आहे. अवैध बांधकामावर पालिकेकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

