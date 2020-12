कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडला खीळ; कामकाज तात्काळ थांबवा, हायकोर्टचा आदेश

मुंबई: कांजुरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एमएमआरडीएला दिले आहेत. जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेत. त्यामुळे मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला तूर्तास खीळ बसला आहे.

जमिनीबाबत दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारींनी दिलेला निर्णय मागे घेण्यास राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात नकार दिला. त्यानंतर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर अंतरिम आदेश दिले. यावर पुढील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे.

Bombay High Court stays the Metro car shed project at Mumbai's Kanjur Marg, asks MMRDA to maintain status quo https://t.co/geidLOApiR