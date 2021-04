प्रवाशांनो! आता मेट्रोच्या फेऱ्याही होणार कमी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे सध्या दिवसा जमावबंदी व रात्री संचारबंदी लावण्यात आली आहे. तर, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता 'ब्रेक द चेन' अंतर्गंत वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रो 1 च्या फेऱ्या कमी करण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या संख्येनुसार, मागणीनुसार मेट्रोच्या फेऱ्या धावल्या जातील, अशी माहिती मेट्रो प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील कोरोनाने मुंबई महानगरातील रुग्ण संख्या वाढली. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कडक निर्बंध लावले गेले आहेत. त्यामुळे 'मिशन बिगीन अगेन' ऐवजी 'ब्रेक द चेन' असे आदेश राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. परिणामी, याचे पडसाद सर्वत्र दिसून येत आहेत. अनेक खासगी कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पुढील सुचनेपर्यंत लागू केले आहे. तर, कोरोनाशी थेट संबंध न येणाऱ्या शासकीय कार्यालयात 50 टक्के उपस्थिती ठेववावी, शासकीय कार्यालय अभ्यातंगाना प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे आदेश राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रवासी संख्या कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे प्रवासी संख्या असेल, त्याप्रमाणे मेट्रो फेऱ्या चालविण्यात येतील. ज्या महत्त्वाच्या स्थानकावर प्रवासी संख्या वाढेल, तेव्हा प्रवाशांच्या सोयीसाठी फेरी वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मेट्रो प्रशासनाच्यावतीने दिली. हेही वाचा : शिवसेनेला धक्का! माजी आमदार तृप्ती सावंत यांचा भाजपा प्रवेश सध्या मेट्रोमधून दररोज १ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करत आहेत. त्यामुळे दिवसाला मेट्रोच्या २८० फेऱ्या चालविल्या जातात. तसंच कोरोनापूर्वी दररोज ४ लाख ५० हजार प्रवासी प्रवास करत होते. त्यावेळी मेट्रोच्या सुमारे ४०० फेऱ्या धावत होत्या.



Web Title: break the chain metro 1 service will be reduced