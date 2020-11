दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी BMC सज्ज ; फेरीवाले, दुकानदार, वाहनचालकांच्या चाचण्यांवर भर

मुंबई, ता. 18 : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे पालिकेचा आरोग्य विभाग गर्दी होणाऱ्या बाजारांमध्ये कोरोना चाचण्या करणार आहे. फेरीवाले, दुकानदार, कामगार, वाहतूकदार तसेच बेस्ट आणि एसटी वाहक-चालकांच्या चाचण्या करण्यात येणार आहेत. दिवाळीदरम्यान या बाजारांमध्ये लोकांची प्रचंड गर्दी झाली होती, हे लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी रुग्णालयातील सर्व रुग्णांची डिस्चार्जपूर्वी चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर ओपीडी तसेच डिस्पेन्सरीमधील आरोग्य कर्मचारी, सुरक्षारक्षक यांची देखील तपासणी करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवल्याने ही खबरदारी घेण्यात येत आहे. याशिवाय सर्वांना मास्क तसेच सोशल डिस्टंसिंग राखण्याबाबत शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास देखील सांगण्यात येत आहे. रुग्णालयांतील चाचण्यांना सुरुवात करण्यात आली आहे. बाधित रुग्णांचे प्रमाण फारच कमी असल्याचेही काकाणी यांनी पुढे सांगितले. भायखळ्यातील रुचर्डसन ऍण्ड कृडास कंपनीतील कोविड केंद्रातील 68 तर मुलुंड येथील जम्बो फॅसिलिटी केंद्रातील 90 कर्मचाऱ्यांची चाचणी करण्यात आली. मात्र त्यात एकही बाधित रुग्ण आढळला नाही. बिकेसी जंबो फॅसिलिटी केंद्रात 335 जणांची चाचणी करण्यात आली असून त्यातील 5 जण बाधित आढळले. तर नायर रुग्णालयंतील 115 पैकी केवळ 1 कर्मचारी बाधित आढळला. महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील रुग्ण दुपटीचा दर जवळ जवळ एक वर्षावर, कोरोना नियंत्रणात असला तरीही गाफील राहू नका दिवाळीनिमित्त बाजारात मोठी गर्दी झाल्याने पुढील आठवड्यात कोरोना संसर्ग वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे बाजार तसेच गर्दीची ठिकाणं निर्धारित करणे सुरू केले असल्याचे एल वार्डचे विभाग अधिकारी जितेंद्र जाधव यांनी सांगितले. तर दुकानदार, फेरिवाले यांच्या चाचण्या सुरू केल्याचे के पश्चिम विभाग अधिकारी गुलनार खान यांनी सांगितले. कोरोनाची दुसरी लाट आली तर रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक जंबो कोविडसेंटर तसेच खासगी रुग्णालयातील खाटा रिकाम्या आहेत. असे असले तरी डिसेंबरपर्यंत या सर्व खाटा परत न करता पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही काकाणी यांनी सांगितले. कोरोना महामारी पसरल्यापासून मुंबईतील बाधित रुग्णांचे प्रमाण हे 15.93 इतके आहे. मात्र नेहमी होणाऱ्या चाचण्यांमध्ये हा दर आणखी कमी म्हणजे केवळ 10 ते 14 टक्के असल्याचे ही काकाणी यांनी सांगितले. bruhanmumbai municipal corporation is all set to face second wave of corona in mumbai

